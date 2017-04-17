Финал открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017

14 апреля в ДК МИЭТ прошла финальная игра открытой лиги «КВН-МИЭТ» третьего сезона «Сезон сюрпризов».

За победу в финале боролись 4 команды: «Сборная МИЭТ» (МИЭТ, Зеленоград), «Мы» (РГСУ, Москва), «Лето в столице» (МИИТ, Москва), «Иван да Марья» (РГСУ, Москва).

Результаты игры

«Сборная МИЭТ» и «Лето в столице» (МГИИТ) – 16.2 балла «Иван да Марья» (РГСУ) – 15.2 балла «Мы» (РГСУ) – 15 баллов

Организаторами мероприятия выступили Культурный центр «Доброволец» и Зеленоградская Лига КВН НИУ МИЭТ в партнерстве с компанией «Автосфера», магазином «ЗелЦветОпт» и компанией «ЯнХук».

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru

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