Финал открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017
- Понедельник, Апрель 17, 2017, 23:54
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14 апреля в ДК МИЭТ прошла финальная игра открытой лиги «КВН-МИЭТ» третьего сезона «Сезон сюрпризов».
За победу в финале боролись 4 команды: «Сборная МИЭТ» (МИЭТ, Зеленоград), «Мы» (РГСУ, Москва), «Лето в столице» (МИИТ, Москва), «Иван да Марья» (РГСУ, Москва).
Результаты игры
- «Сборная МИЭТ» и «Лето в столице» (МГИИТ) – 16.2 балла
- «Иван да Марья» (РГСУ) – 15.2 балла
- «Мы» (РГСУ) – 15 баллов
Организаторами мероприятия выступили Культурный центр «Доброволец» и Зеленоградская Лига КВН НИУ МИЭТ в партнерстве с компанией «Автосфера», магазином «ЗелЦветОпт» и компанией «ЯнХук».
Фотографии предоставлены организаторами
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