КВН по ПДД в детском саду №2045

18 апреля в деском саду №2045 прошла встреча команд дошколят клуба веселых и находчивых на тему: «Правила дорожные – самые надежные».

В соревнованиях приняли участие две команды «Светофор» и «Дорожные знаки», которые представляли две подготовительные группы детского сада.

Ребята разобрали сложные вопросы дорожных ситуаций, отгадали загадки по правилам дорожного движения, прошли полосу препятствий, соблюдая при этом требования дорожных знаков, а также показать «Домашнее задание» – театрализованную сценку по правилам дорожного движения.

В жюри конкурса вошли старший воспитатель ДО ГБОУ Школа №2045 Ольга Хохлова, начальник Отдела по работе с несовершеннолетними центра социальных проектов Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Нискаус и старший инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу майор полиции Борис Токарев.

Обе команды показали прекрасные знания ПДД и умение их применять в различных ситуациях.

В заключение встречи приглашенные гости подарили ребятам тематические сувениры.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

Еще по теме