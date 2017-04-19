Выставка «Пасхальные чудеса»
- Среда, Апрель 19, 2017, 13:52
- Досуг
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Накануне светлого Христова Воскресенья в Культурном центре «Доброволец» прошла выставка поделок, выполненных руками воспитанников студии «Авторские чудеса» и их родителей.
Во время занятий педагог Людмила Гуркина проводит с ребятами беседы, рассказывает о народных обрядах, поэтому пасхальная тема знакома детям.
В этом году выставка называлась «Пасхальные чудеса». Поделки к Пасхе дети выполнили в самых различных техниках: аппликация, рисунок, лепка из пластичного материала, вышивание.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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