Мастер-класс «Пасхальные яйца из шоколада»
- Понедельник, Апрель 17, 2017, 21:15
- Досуг
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В детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» 13 апреля прошел мастер-класс «Пасхальные яйца из шоколада».
Под руководством Виктории Панферовой ребята своими руками сделали яйца из шоколада и украсили их шоколадными узорами.
Кроме того, участники мастер-класса сделали пасхальные корзиночки для своих вкусных «шедевров».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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