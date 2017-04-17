В детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» 13 апреля прошел мастер-класс «Пасхальные яйца из шоколада».

Под руководством Виктории Панферовой ребята своими руками сделали яйца из шоколада и украсили их шоколадными узорами.

Кроме того, участники мастер-класса сделали пасхальные корзиночки для своих вкусных «шедевров».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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