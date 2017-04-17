Ретро-вечер «Весна идет, весне дорогу!»
- Понедельник, Апрель 17, 2017, 20:57
- Досуг
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22 апреля в клубе «Радуга» состоится интерактивная программа для старшего поколения, где гости смогут послушать песни советской эстрады, потанцевать под знакомые и по-настоящему любимые мелодии 30-90-х годов прошлого века, приятно провести время, пообщаться и расширить свой круг общения.
Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный.
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