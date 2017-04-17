23 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет отчетный концерт капеллы мальчиков и юношей «Орлята», на котором прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, песни для детей, народные песни.

В концерте примут участие все возрастные хоры капеллы: дошкольники, младший и старший хор, ансамбль «Vita nova», солисты.

«Орлята» – уникальный многочисленный коллектив, сохраняющий и поддерживающий традиции русского хорового искусства, руководителями которого являются заслуженный работник культуры РФ Андрей Чернецов и хормейстер Ирина Карпман. В капелле мальчики и юноши в возрасте от 4 до 18 лет постигают основы хорового и сольного пения, сольфеджио и музыкальной литературы, приобретают навыки игры на различных музыкальных инструментах.

В репертуаре – произведения современных композиторов, народная, старинная духовная хоровая музыка, сложнейшие хоровые обработки русских народных песен. За свою 12-летнюю историю, капелла неоднократно становилась победителем всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2016 году коллективу было присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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