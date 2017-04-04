Финальная игра открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017

14 апреля в ДК МИЭТ состоится финал третьего сезона открытой лиги «КВН-МИЭТ». За звание чемпиона будут бороться команды:

«Сборная МИЭТ» (МИЭТ, Зеленоград);

«Мы» (РГСУ, Москва);

«Лето в столице» (МИИТ, Москва);

«Иван да Марья» (РГСУ, Москва).

Команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, комбинированная разминка и музыкальное домашнее задание.

Начало игры в 19:00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают Культурный центр «Доброволец» и Зеленоградская Лига КВН НИУ МИЭТ.

zelenogradnews.ru

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