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Финальная игра открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017

14 апреля в ДК МИЭТ состоится финал третьего сезона открытой лиги «КВН-МИЭТ». За звание чемпиона будут бороться команды:

  • «Сборная МИЭТ» (МИЭТ, Зеленоград);
  • «Мы» (РГСУ, Москва);
  • «Лето в столице» (МИИТ, Москва);
  • «Иван да Марья» (РГСУ, Москва).

Команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, комбинированная разминка и музыкальное домашнее задание.

Начало игры в 19:00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают Культурный центр «Доброволец» и Зеленоградская Лига КВН НИУ МИЭТ.

zelenogradnews.ru


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