Финальная игра открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017
- Вторник, Апрель 4, 2017, 12:55
- Досуг
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14 апреля в ДК МИЭТ состоится финал третьего сезона открытой лиги «КВН-МИЭТ». За звание чемпиона будут бороться команды:
- «Сборная МИЭТ» (МИЭТ, Зеленоград);
- «Мы» (РГСУ, Москва);
- «Лето в столице» (МИИТ, Москва);
- «Иван да Марья» (РГСУ, Москва).
Команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, комбинированная разминка и музыкальное домашнее задание.
Начало игры в 19:00. Вход свободный.
Организаторами мероприятия выступают Культурный центр «Доброволец» и Зеленоградская Лига КВН НИУ МИЭТ.
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