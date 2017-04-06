Встреча по правовому воспитанию подростков в школе №1692

5 апреля в школе №1692 состоялась встреча представителей правоохранительных и административных структур Зеленограда и Общероссийской общественной организации «Офицеры России» со старшеклассниками с целью повышение уровня правового воспитания подростков и профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие помощник прокурора Зеленограда Наталья Цыганова, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по району Силино Елена Малинина, начальник отдела по работе с несовершеннолетними центра социальных проектов Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Нискаус и инспектор группы по пропаганде Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу Татьяна Сафронова.

Ребятам разъяснили некоторые моменты административного законодательства, предусмотренные за нарушение правил дорожного движения, рассказали об аварийности за 3 месяца 2017 года, назвали основные причины дорожно-транспортных происшествий, привели характерные примеры, разобрали конкретные ситуации, а также показали ряд видеороликов на тему безопасности на дороге, где школьники наглядно могли увидеть и проанализировать причины ДТП с различными участниками дорожного движения.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru