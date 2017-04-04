Окружной этап чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения

13 апреля в ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Савелки» состоится окружной этап городского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения, организованный Управлением социальной защиты населения Зеленограда.

Участникам чемпионата, которые будут разделены на две группы в зависимости от уровня владения компьютером – «уверенные пользователи» и «начинающие пользователи» (выпускники курсов компьютерной грамотности 2016-2017 годов), предстоит соревноваться в умении пользоваться электронной почтой, поиске информации в сети Интернет, создании и редактировании документов.

Кроме того, в этом году в рамках окружного чемпионата по компьютерному многоборью пройдет внеконкурсная программа на лучшую презентацию или видеоряд. В данном конкурсе принимают участие граждане, посещающие или окончившие курсы компьютерной грамотности Центра или его филиалов.

Компетентное жюри оценит умение конкурсантов ориентироваться в Интернете, скорость поиска информации, навыки работы с программами. Победители отборочного этапа чемпионата будут защищать честь округа на московском этапе.

Чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения проходит уже в седьмой раз и направлен на приобщение пожилых жителей города к миру современных информационных технологий и привлечение их к активному участию в жизни общества. Общее руководство организацией чемпионата осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Общероссийская общественная организация Союз пенсионеров России по г. Москве и отделение Пенсионного фонда по г. Москве и Московской области.

zelenogradnews.ru