Открытые кинопоказы в клубе «Радуга» в апреле

В клубе «Радуга» 9 апреля в 16:00 состоится показ фантастической новогодней комедии-мюзикла «Эта веселая планета» от советских режиссеров Юрия Саакова и Юрия Цветкова.

Сюжет фильма строится вокруг необыкновенного события – прилета инопланетян на Землю в канун самого удивительного зимнего праздника. Пришельцы попали во Дворец культуры, где полным ходом идет веселая праздничная программа. Они пытаются вникнуть в суть происходящего, и постепенно – шаг за шагом – им удается уловить смысл веселого праздника встречи нового года. А происходит это благодаря знакомству инопланетян с творчеством музыкальных коллективов и певцов.

Главные роли в фильме исполнили такие известные советские актеры, как Владимир Носик, Лариса Барабанова, Савелий Крамаров, Леонид Куравлев, Екатерина Васильева и другие.

30 апреля в 12:00 зеленоградцам предлагают посмотреть известнейшую советскую комедийную киноленту «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», снятую режиссером Элемом Климовым на киностудии «Мосфильм» в 1964 году.

Фильм будет интересен как взрослым, так и детям, несмотря на то, что лента отличается юмором, специфичным для пионерских лагерей 60-х годов прошлого века, а также полна сатиры на особенности хрущевской эпохи и жизнь в СССР в целом.

Зрители вспомнят историю мальчика Кости Иночкина, отправленного на отдых в детский лагерь, увидят все его злоключения, а также полюбуются на управляющего лагерем Дынина, которого блестяще сыграл Евгений Евстигнеев.

zelenogradnews.ru

Еще по теме