Финальный концерт XV детско-юношеского фестиваля «Открытое пространство» пройдет 15 ноября

Культурный центр «Зеленоград» открывает прием заявок на XV Фестиваль детского и юношеского творчество «Открытое пространство», который проводится ежегодно в целях развития и поддержки творческого потенциала талантливых детей и подростков, в том числе из группы риска и с ограниченными возможностями.

Участникам предлагают на выбор 5 номинаций: вокал, хореография, литература, инструментальный жанр, молодежная уличная культура (стритдэнс, брейк, рэп).

В фестивале могут принять участие детские и юношеские творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого необходимо до 13 ноября отправить заявку и 14 ноября пройти прослушивание.

Для отбора можно представить не более одного номера в каждой заявленной номинации и не более трех номеров от одного учреждения. Продолжительность номера должна составлять не более 5 минут.

Успешно прошедшие отбор участники смогут выступить на финальном концерте в Культурном центре «Зеленоград» 15 ноября, где члены жюри определят победителей и наградят их призами и именными дипломами лауреатов фестиваля.

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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