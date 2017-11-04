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Инкассаторский автомобиль сбил пешехода на тротуаре у станции Крюково

2 ноября около 17:12 инкассаторский автомобиль ГАЗ-33023 под управлением 61-летнего жителя Твери, двигаясь по тротуару Привокзальной площади от улицы Новокрюковская в направлении улицы Заводская, при съезде на проезжую часть сбил на тротуаре 25-летнего жителя Московской области.

На место дорожно-транспортного происшествия был вызван наряд скорой медицинской помощи, который доставил пострадавшего пешехода в травмпункт Зеленограда.

zelenogradnews.ru


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