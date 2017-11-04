Инкассаторский автомобиль сбил пешехода на тротуаре у станции Крюково
- Суббота, Ноябрь 4, 2017, 18:38
- Происшествия
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2 ноября около 17:12 инкассаторский автомобиль ГАЗ-33023 под управлением 61-летнего жителя Твери, двигаясь по тротуару Привокзальной площади от улицы Новокрюковская в направлении улицы Заводская, при съезде на проезжую часть сбил на тротуаре 25-летнего жителя Московской области.
На место дорожно-транспортного происшествия был вызван наряд скорой медицинской помощи, который доставил пострадавшего пешехода в травмпункт Зеленограда.
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