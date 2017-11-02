4 ноября по всей стране пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». На площадках музеев, театров и выставочных залов гостей ждут мастер-классы, выставка, экскурсии и концертные программы.

Так, в Культурном центре «Зеленоград» откроется вечер в театральном зале концертной программой с участием творческих коллективов Культурного центра. Затем зрителей пригласят в зал «Медиа-искусство», где на стенах будут демонстрироваться фильмы о Зеленограде.

В это же время в фойе первого этажа откроются творческие мастерские. В зале творческих фантазий можно будет попробовать себя в ассоциативном рисовании или сделать своими руками фотобутафорию и картины из пластилина. Кроме этого, гости смогут проявить свои творческие способности и оставить свой след на бесцветных арт-объектах, раскрасив их по своему усмотрению, а также сфотографироваться на их фоне.

Здесь же разместится зона «Виртуальной реальности», где инструктор предложит на выбор разные виды игр по аналогии с компьютерными или приставочными: приключения, стратегии, симуляторы, экшены – всего более 100 видов (вход по билетам).

В зале молодежных субкультур гости создадут музыкальные сеты от DJ Романа Шишкова и музыкальный театр теней, окунутся в мир современных танцев вместе с педагогами школы танцев #LIKELOFT и сделают принт на своей одежде с хэштегом #НОЧЬИСКУССТВКЦЗЕЛЕНОГРАД.

Поклонников активного отдыха ждут настольные игры, настольный теннис, настольный футбол и аэрохоккей.

Программа акции «Ночь искусств – 2017» в КЦ «Зеленоград»

18:00-19:00 Концерт творческих коллективов КЦ «Зеленоград»

19:00–22:00 арт-объекты «Оставь свой отпечаток радости» (фойе 1-го этажа) артефакты памяти «Вещи из прошлого» (фойе 1-го этажа) фильмы о Зеленограде (атриум) игротека настольных игр (атриум) вечерняя гостиная (атриум «Темная сторона») пространство активного отдыха



Расписание мастер-классов

Зал творческих фантазий (фойе 1-го этажа) 19:00-19:30 Создание фотобутафории 6+ 19:30-20:00 Ассоциативное рисование 5+ 20:30-21:00 Картины из пластилина 6+

Зал молодежных субкультур (075 аудитория) 19:00-20:00 Создание музыкальных сетов от DJ Романа Шишкова 6+ 20:00-20:30 Современные танцы от #LIKELOFT 16+ 19:30-21:00 «Тату» на одежде с хэштегом #НОЧЬИСКУССТВВКЦЗЕЛЕНОГРАД 16+ 21:00-22:00 Создание музыкального театра теней 12+



Вход свободный.

В Музее Зеленограда пройдет серия мероприятий в рамках выставки «Храм Николая Чудотворца в Зеленограде». В 19:00 здесь состоится открытие и экскурсия по выставке. В 2017 году зеленоградский Храм Николая Чудотворца отмечает своё 190-летие. В настоящее время это главный православный храм Зеленоградского благочиния. На выставке будут представлены материалы по истории и реставрации храма, иконы, церковная утварь, фотографии и работы зеленоградских художников, запечатлевшие храм в разные периоды его существования.

В 19:30 начнется концерт музыкального коллектива «Ковчег», в исполнении которого прозвучат произведения классической и духовной музыки.

В 20:00 посетителей ждет мастер-класс по изготовлению бумажного ангелочка.

С 20:30 до 23:00 пройдут сборные экскурсии по музейным выставкам и экспозициям.

Программа «Ночи искусств» в Выставочном зале Музея Зеленограда

19:00 Мастер-класс по плетению фенечек «Узелки на память». Фенечки плетут уже не одно столетие: сначала индейцы, потом хиппи, а сейчас тысячи людей по всему миру. Яркие, красивые, разнообразные фенечки – популярное украшение и приятный подарок. На мастер-классе вы можете сплести несложную симпатичную фенечку.

20:00 Фокус-шоу «Волшебный мир вещей». Вы верите в чудеса? Основная задача фокусника сделать так, чтобы каждый – и взрослый, и ребенок – поверил в волшебство. Серж Кураж расскажет и наглядно покажет всем, как рождаются чудеса и как самому научиться их делать.

21:00 Путешествие «В порядке вещей», совмещающее экскурсию, викторину и квест. Это увлекательный способ познакомиться с выставкой «Забытые вещи», герои которой – предметы прошлого. Сегодня они уже подзабыты, но от этого не менее интересны.

22:00 Лекция «Преступления в искусстве». Что объединяет «Мону Лизу» Да Винчи и «Крик» Мунка? Картины «Иван Грозный и сын его Иван» Репина и «Данаю» Рембрандта? Они были похищены или пострадали от рук вандалов. На лекции мы поговорим о нелегкой судьбе шедевров, о кражах и подделках.

19:00-23:00 Игровая зона с играми и игрушками, в которые играли десятки лет назад. Лото, викторины, электронные игры, игрушки… В них можно будет поиграть в течение всего вечера.

Вход в музей на все мероприятия с 19:00 до 23:00 бесплатный.

Кроме того, ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А), где запланированы необычные мастер-классы, караоке-баттл и концертная программа.

Актовый зал 18:00 Открытие акции 18:15 Мастер-класс «Танец ча-ча-ча» от ТСК «Пальмира» 19:00 Мастер-класс «Танец джаз-фанк» и «Танец контемп» от студии танцев «Феникс» 19:45 Концертная программа 20:15 Караоке-баттл

Аудитория №5 18:15 и 19:45 Мастер-класс «Поделки из бумаги в технике вытынанка». Вытынанка – удивительное волшебство вырезания из белой и цветной бумаги. Кропотливо, набравшись терпения, декоративную работу вырезают по ажурному шаблону

Аудитория №9 18:15 Мастер-класс «Нетрадиционная техника рисования граттаж». Граттаж – способ выполнения рисунка путём процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью 19:45 Мастер-класс «Боди-арт»

Аудитория №11 18:15 Дефиле «Мода как искусство» от ателье «Дом Гусевых» 19:30 Мастер-класс по игре на барабанах от барабанного класса Dedov Drums



Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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