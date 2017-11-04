«Ведогонь-театр» объявляет флешмоб #ВЕДОГОРОД

18 ноября в «Ведогонь-театре» состоится премьера документального спектакля с элементами фантастики о Зеленограде «Белки, сосны, микросхемы», посвященного 60-летию Зеленограда.

Пьеса «Белки, сосны, микросхемы» была написана специально для театра драматургом Екатериной Бондаренко на основе интервью с жителями города, реальных историй и пересказанных городских легенд, школьных сочинений и воспоминаний.

Создатели спектакля пытаются проникнуть в саму суть города через воспоминания, рассказы его жителей и через собственные ощущения. Ведь для каждого это что-то особенное, что-то свое…

А что такое Зеленоград для вас? Любимое место, родные люди, теплые воспоминания или особые традиции? «Ведогонь-театр» предлагает присоединиться к флешмобу, рассказать, какой он, ваш город, в одном фото и стать участником самого ожидаемого театрального события сезона.

Для участия во флешмобе #ВЕДОГОРОД нужно до 18 ноября выкладывать в социальные сети фотографии, которые передают ваше отношение к Зеленограду (место, события, люди) с подписью «Участвую в спектакле «Белки, сосны, микросхемы» и хештегами #ведогород #ведогонь #ведогоньтеатр #премьера.

Все фотографии, размещенные в рамках флешмоба, будут демонстрироваться в фойе театра перед спектаклем «Белки, сосны, микросхемы»

В постановке задействованы Илья Роговин, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Наталья Третьяк, Павел Курочкин, Наталья Табачкова, Ярослав Шевалдов, Дмитрий Лямочкин, Алексей Ермаков, Павел Грудцов, Федор Липатов, Антон Васильев и Зоя Даниловская. Ближайшие показы состоятся 18, 19 и 29 ноября.

zelenogradnews.ru

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