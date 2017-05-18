14 мая в Культурном центре «Доброволец» для детей от 4 до 7 лет – именинников из многодетных семей ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград – прошла игровая развлекательная программа «Поролоновое шоу».

Сотни разнообразных и разноцветных поролоновых кубиков ждали, чтобы возвести «Волшебный город». Море радости от создания нового и творческой реализации, невероятные эмоции от возможности немного пошалить, превратить «Волшебный город» в разноцветное поролоновое море, в котором можно вдоволь веселиться, перекидывая друг другу цветные и пушистые кубики.

В качестве партнеров праздника выступили студия праздников «ФБР» и Творческое объединение «Карамельки».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru