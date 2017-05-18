Игровая развлекательная программа «Поролоновое шоу»
- Четверг, Май 18, 2017, 11:19
- Досуг
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14 мая в Культурном центре «Доброволец» для детей от 4 до 7 лет – именинников из многодетных семей ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград – прошла игровая развлекательная программа «Поролоновое шоу».
Сотни разнообразных и разноцветных поролоновых кубиков ждали, чтобы возвести «Волшебный город». Море радости от создания нового и творческой реализации, невероятные эмоции от возможности немного пошалить, превратить «Волшебный город» в разноцветное поролоновое море, в котором можно вдоволь веселиться, перекидывая друг другу цветные и пушистые кубики.
В качестве партнеров праздника выступили студия праздников «ФБР» и Творческое объединение «Карамельки».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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