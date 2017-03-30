Главная  »  Досуг  »  Интерактивный спектакль «Храбрая внучка»

Интерактивный спектакль «Храбрая внучка»

24 марта в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся интерактивный спектакль для малышей «Храбрая внучка».

Юные зрители помогли внучке Аленке собрать яблочки, а также подружились с маленьким ежиком. Конечно, не обошлось без веселых игр, танцев, песенок и мастер-класса, на котором ребята смогли создать собственных ежиков.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.