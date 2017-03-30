Интерактивный спектакль «Храбрая внучка»

24 марта в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся интерактивный спектакль для малышей «Храбрая внучка».

Юные зрители помогли внучке Аленке собрать яблочки, а также подружились с маленьким ежиком. Конечно, не обошлось без веселых игр, танцев, песенок и мастер-класса, на котором ребята смогли создать собственных ежиков.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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