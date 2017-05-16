Календарно-обрядовый праздник «Семик» в КЦ «Зеленоград»

24 мая на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» состоится календарно-обрядовый праздник «Семик», на котором гостей ждут интерактивные фольклорно-этнографические представления, хороводы и игры с участниками театра танца «Сапфир», мастер-класс по изготовлению куколок для проведения обряда кумления.

Семик – древний народный праздник, отмечавшийся в четверг на седьмой неделе после Пасхи. Неделя, на которую он приходился, называлась семицкой (семиковой) и заканчивалась Троицей.

По традиции, в деревнях украшали дома срезанными ветками берез, а полы устилали свежей травой и полевыми цветами. Девушки наряжали обрядовую березку, завивали ее веночком, через сплетенные березовые венки целовались (кумились), обязуясь сохранить на целый год дружбу, обменивались куколками-товарками, яичками или крестиками. Они водили хороводы, играли, а затем угощались обрядовой яичницей, пирогами, лепешками-козулями, куличиками и квасом.

Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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