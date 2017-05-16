25 мая в фойе 2-го этажа Культурного центра «Зеленоград» открывается выставка живописи Аллы Беликовой.

Творчество художницы разнообразно по своей жанровой направленности: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись, интерьер. И все-таки визитная карточка художницы – это цветы. Ее натюрморты как будто излучают аромат подсолнухов, пионов, первоцветов и летних букетов.

Сочными красками, уверенными мазками, сердцем, наполненным любовью к жизни, Алла Беликова создает неповторимый живописный мир. Ее поэтичные пейзажи отличаются особой пластикой авторского видения, а виртуозно исполненные натюрморты полны изящества и изысканности колористического решения.

Алла Беликова родилась в Ростовской области. Живописью начала заниматься в школьные годы и увлеклась иконописью. Училась в Ростовском художественном училище им. М.Б. Грекова. В настоящее время живет и работает в Подмосковье.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 29 июня.

zelenogradnews.ru

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