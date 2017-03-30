Коллектив «Вдохновение» представил культуру русского народного танца

В атриуме Культурного центра «Зеленоград» 25 марта прошел концерт танцевального ансамбля «Вдохновение», на котором зрители увидели народные и фольклорные танцы, стилизованные постановки, хороводы, а также обряд «хлеб-соль» в исполнении как самых юных участников, так и девушек старшего состава.

Кроме того, в исполнении участников детской творческой мастерской «Качели» и женского квартета «Сердца четырех» прозвучали русские песни.

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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