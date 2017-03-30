Коллектив «Вдохновение» представил культуру русского народного танца
- Четверг, Март 30, 2017, 13:57
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В атриуме Культурного центра «Зеленоград» 25 марта прошел концерт танцевального ансамбля «Вдохновение», на котором зрители увидели народные и фольклорные танцы, стилизованные постановки, хороводы, а также обряд «хлеб-соль» в исполнении как самых юных участников, так и девушек старшего состава.
Кроме того, в исполнении участников детской творческой мастерской «Качели» и женского квартета «Сердца четырех» прозвучали русские песни.
Фотографии КЦ «Зеленоград»
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