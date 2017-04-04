Концерт «Пасхальный перезвон»

Традиционный концерт, посвященный празднику Светлой Пасхи, состоится 16 апреля в Культурном центре «Зеленоград».

Откроет праздничный вечер священнослужитель храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде, который зачитает Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравит всех со Светлым праздником Воскресения Христова.

В концертной программе примут участие академический хор «Ковчег», этно-клуб «Дикое поле», театр танца «Сапфир», балетная студия «Грация», танцевально-спортивный клуб «Весна», творческая мастерская «Качели», танцевальный ансамбль «Вдохновение» и музыкально-театральная студия «МилАко», а также детская студия эстрадного вокала «Радуга звезд».

Артисты исполнят шедевры русской духовной музыки, народные песни, светские произведения в ярких аранжировках, авторские сочинения и инструментальную музыку композиторов эпохи романтизма.

Кроме того, в исполнении воспитанников воскресной школы храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде прозвучат пасхальные песнопения.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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