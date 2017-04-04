В Зеленограде пройдет профилактическое мероприятие «Чистый автомобиль»
- Вторник, Апрель 4, 2017, 11:12
- Транспорт
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Традиционная акция «Чистый автомобиль» пройдет в Зеленограде с 27 марта по 27 апреля. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут проверять внешнюю чистоту транспортных средств.
ГИБДД напоминает водителям, что в соответствии со статьей 12.2 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».
С начала мероприятия в округе за грязные номера привлечено к административной ответственности 140 водителей транспортных средств.
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