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В Зеленограде пройдет профилактическое мероприятие «Чистый автомобиль»

Традиционная акция «Чистый автомобиль» пройдет в Зеленограде с 27 марта по 27 апреля. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут проверять внешнюю чистоту транспортных средств.

ГИБДД напоминает водителям, что в соответствии со статьей 12.2 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

С начала мероприятия в округе за грязные номера привлечено к административной ответственности 140 водителей транспортных средств.

zelenogradnews.ru


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