Концерт в честь Международного дня музыки в КЦ «Зеленоград»

Инструментальный концерт, посвященный Международному дню музыки, под названием «Звуки музыки» состоится 1 октября в атриуме Культурного центра «Зеленоград». В этот вечер перед собравшимися выступит пианист, а также ансамбль скрипачей «Кузнечики».

Ансамбль скрипачей «Кузнечики» существует в Зеленограде более 20 лет. В коллективе играют музыканты разных возрастов: от дошкольников до выпускников средних школ. Репертуар ансамбля также разнообразен: от классических детских произведений до оригинальных аранжировок современных пьес, джазовых песен, музыки из кинофильмов. Коллектив ведет активную концертную деятельность, регулярно принимает участие в фестивалях и конкурсах городского и международного уровня.

Напомним, концерт в честь Международного дня музыки проходит в КЦ «Зеленоград» второй год подряд. В прошлом году перед зрителями выступали молодые пианисты Наталья Карташёва, Капитон Неклюдов и Ольга Кузнецова, которые исполнили этюды-картины и прелюдии С. Рахманинова, прелюдии ор. 16 А. Скрябина, композиции современной классики и русские народные песни.

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru