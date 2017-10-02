Профилактическая акция «Стань заметней!»

В рамках общегородского рейда по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Неделя безопасности» 29 сентября в Зеленограде сотрудники ГИБДД провели направленная на популяризацию использования пешеходами световозвращающих элементов информационно-пропагандистскую акция «Стань заметней!»

В период проведения мероприятия, инспекторы ГИБДД обращались к пешеходам, напоминали им о важности и необходимости использования фликеров для пешеходов в темное время суток, после чего дарили небольшие светоотражатели.

Световозвращающие элементы – это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, сумке, одежде. Они отражают свет в темноте и помогают лучше увидеть пешехода в ночное время. При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заметить пешехода, в среднем равняется 25-30 метров, а если на одежде человека присутствует световозвращающий элемент, то оно увеличивается до 130-140 метров. Водитель же, едущий в автомобиле с включённым дальним светом, может увидеть пешехода с «дорожным светлячком» с расстояния в 400 метров.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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