Мастер-класс для молодежи «Танцевальный батл»

19 февраля в дискозале (клуб Z1) Культурного центра «Зеленоград» студия танцев #LIKELOFT проведет зажигательную латина-вечеринку с мастер-классами в стиле #КУБАparty.

Участники будут оттачивать свое хореографическое мастерство, согреваться жаркими латиноамериканскими танцами и провожать зиму безалкогольными освежающими коктейлями.

Кроме того, на вечере, который проведет Любовь Кебш, состоятся конкурсы и розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Программа:

19:30 – мастер-класс по реггетону от Екатерины Овчинниковой, универсальной танцовщицы и педагога школы современных танцев для детей и взрослых в Зеленограде #LIKELOFT, призера международных чемпионатов по спортивным бальным танцам, победителя XII Всемирной танцевальной олимпиады в номинации трайбл;

20:00 – мастер-класс по сальсе от Валерии Лебедевой, основателя и руководителя танцевальной академии LaViDanza во Владимире, танцора высшего международного класса, мастера спорта России по спортивным бальным танцам, многократной чемпионки Владимирской области и ЦФО, а также полуфиналистки и финалистки чемпионатов России;

20:30 – танцуем латиноамериканские танцы с Dj Sanchez, победителем российских и международных конкурсов по Salsa, профессиональным танцором и преподавателем Salsa, Bachata, Merengue, Cha cha cha, Argentin Tango.

Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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