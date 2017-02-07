14 февраля детскому развивающему центру «Добрознание» исполняется один год
- Вторник, Февраль 7, 2017, 15:51
- Досуг
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14 февраля детский развивающий центр «Добрознание» (корпус 1414) празднует свой день рождения.
В честь праздника 18 и 19 февраля состоятся интерактивные программы «С днем рождения, Добрознание», на которых ребят ждут увлекательные конкурсы с Доброзавриком и его друзьями.
Так, 18 февраля в центре ждут детей в возрасте от 1 до 3 лет. Для них будет показан мини-спектакль.
19 февраля для детей от 3 до 10 лет будет организовано увлекательное путешествие с танцами, играми и песнями, которое завершится шоу мыльных пузырей. С собой можно принести сделанный своими руками подарок для главного именинника праздника – самого доброго динозавра на свете Доброзавра.
Начало праздника в 11:00. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация на
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