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На улице Радио из мусоровоза выпал пассажир

8 февраля около 14:00 на кругу у «старого моста» на улице Радио из кабины двигающегося в сторону улицы Заводская мусоровоза МКЗ-22700 под управлением 63-летнего зеленоградца выпал 54-летний местный житель.

В результате падения мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию городской больницы.

zelenogradnews.ru


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