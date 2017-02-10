На улице Радио из мусоровоза выпал пассажир
- Пятница, Февраль 10, 2017, 0:15
- Происшествия
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8 февраля около 14:00 на кругу у «старого моста» на улице Радио из кабины двигающегося в сторону улицы Заводская мусоровоза МКЗ-22700 под управлением 63-летнего зеленоградца выпал 54-летний местный житель.
В результате падения мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию городской больницы.
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