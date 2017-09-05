В ДРЦ «Добрознание» прошел День открытых дверей

2 сентября в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» прошел День открытых дверей.

Малышей и их родителей встречала яркая и веселая команда «Миньонов» #BEKKEREVENT.

Ребята вместе с родителями под руководством преподавателя Виктории Панферовой изготовили красочные поделки, а также познакомились с развивающим комплексом занятий по музыке «Домисолька» (Ольга Шмиголь), творчеству (Виктория Панферова), подготовке к школе «Ступеньки» (Екатерина Волчкова), карате (Жан Максудов) и детской йоги (Анастасия Осьмачко).

Кроме того, психолог центра Анастасия Оськина провела для гостей консультации, а логопед Галина Чижова подсказала родителям и детям направления по преодолению речевых проблем.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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