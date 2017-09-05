Во дворе 2-го микрорайона автомобиль сбил девочку

2 сентября около 19:20 автомобиль Ford Transit под управлением 50-летнего жителя Москвы, следуя по местному проезду вдоль корпуса 249, напротив 4-го подъезда сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

В результате ДТП девочка получила травму ноги. Она была госпитализирована в столичную детскую больницу, но после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение.

zelenogradnews.ru

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