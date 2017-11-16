21 ноября в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева, балетмейстер ведущего творческого коллектива города Москвы танцевального ансамбля «Вдохновение» Елена Сохоневич проведет мастер-класс «Танцы малышам».

В программе импровизационные игры, хороводы, основы хореографии.

Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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