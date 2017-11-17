Мастер-класс по изготовлению звукового сувенира

14 ноября в Культурном центре «Доброволец» прошло увлекательное мероприятие «Экологическая мастерская «Музыка дождя», на котором сотрудники «Мосприроды» рассказали ребятам и их родителям о том, какая работа проводится для сохранения природных ресурсов нашей страны, как перерабатываются и используются вторичные ресурсы.

Кроме того, юные любители творчества с большим удовольствием приняли участие в мастер-классе по изготовлению звукового сувенира «Музыка дождя».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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