Мастер-класс по изготовлению звукового сувенира
- Пятница, Ноябрь 17, 2017, 0:38
- Досуг
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14 ноября в Культурном центре «Доброволец» прошло увлекательное мероприятие «Экологическая мастерская «Музыка дождя», на котором сотрудники «Мосприроды» рассказали ребятам и их родителям о том, какая работа проводится для сохранения природных ресурсов нашей страны, как перерабатываются и используются вторичные ресурсы.
Кроме того, юные любители творчества с большим удовольствием приняли участие в мастер-классе по изготовлению звукового сувенира «Музыка дождя».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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