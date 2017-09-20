Мы ищем таланты

28 сентября Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А) проводит отборочный тур для всех, кто хочет почувствовать себя артистом, в любом жанре.

У участников будет возможность выступить на крупных площадках Москвы.

Начало мероприятия в 18:00.

Заявку с указанием Ф.И.О., жанра, контактного телефона необходимо отправить на адрес zeldosug@mail.ru. Более подробная информация по телефону 8 (499) 729-74-68.

zelenogradnews.ru

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