Мы ищем таланты
- Среда, Сентябрь 20, 2017, 14:19
- Досуг
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28 сентября Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А) проводит отборочный тур для всех, кто хочет почувствовать себя артистом, в любом жанре.
У участников будет возможность выступить на крупных площадках Москвы.
Начало мероприятия в 18:00.
Заявку с указанием Ф.И.О., жанра, контактного телефона необходимо отправить на адрес zeldosug@mail.ru. Более подробная информация по телефону 8 (499) 729-74-68.
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