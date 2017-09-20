Планировать будущее детей с заботой об их здоровье – это искусство

Эксперты страховой медицинской организации ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО-МС) рассказывают, почему так важно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для ребёнка.

Нет ничего дороже уверенности в своём здоровье и здоровье своих близких, особенно детей. Когда в семье появляется долгожданный малыш, любой родитель мечтает, что он вырастет счастливым, а главное – здоровым. В этот радостный момент совсем не хочется думать о неприятностях и возможных проблемах со здоровьем. Но ответственные родители должны уметь просчитывать дальнейший жизненный путь нового человека на несколько шагов вперёд. Обязательное медицинское страхование (ОМС) может оказать значительную поддержку в этом вопросе. Оно откроет перед вами двери не только к врачам в ближайшей поликлинике, но и к лучшим специалистам страны.

Полис ОМС, который можно оформить в выбранной страховой медицинской организации уже после получения свидетельства о рождении, даёт гарантированное право не только на диспансерное наблюдение у участкового педиатра. По полису ребёнок будет получать полный комплекс медицинских услуг: посещение на дому патронажной сестрой, консультации и осмотры врачами-специалистами, лабораторную и инструментальную диагностику, профилактические мероприятия, а также получать медицинскую помощь в условиях стационара.

Получить полис ОМС детям до 14 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии).

Помните, что действующий полис ОМС - это гарантия получения бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ и уверенность в том, что малыш всегда сможет получить квалифицированную медицинскую помощь.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ МС (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru