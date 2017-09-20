Выставка зеленоградской художницы Асии Лебедевой и ее воспитанников

23 сентября в Культурном центре «Зеленоград» откроется выставка «Учитель и ученик», на которой будут представлены работы руководителя студии «Юный художник» Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Асии Лебедевой и ее воспитанников.

«Данная выставка – это своеобразное подведение итогов за четырнадцать лет работы нашей студии, – отмечает руководитель студии Асия Лебедева. – Принять участие в ней мы пригласили наших выпускников, тех, кто продолжает учебу в творческих вузах – Елизавету Николаеву (РГУ имени А. Н. Косыгина), Ангелину Малюкову (РГУ имени А. Н. Косыгина), Екатерину Харитонову (факультет промышленного дизайна МФПУ «Синергия»), Алексея Сеника (МАРХИ), Анну Клименко (курс худграфа МПГУ), Юлию Полякову (факультет дизайна МИЭТ). Все они яркие индивидуальности и очень хотелось бы, чтобы их творчество нашло своих почитателей».

Посетители выставки смогут проследить и влияние учителя, и рождение оригинального стиля ее учеников, а главное, почувствовать удивительную атмосферу художественного сотворчества. Свою любовь к живописи Асия Лебедева передает своим многочисленным ученикам, а также всем, кто на каком-то этапе ее жизненного пути находится с нею рядом. «Ученики, занимающиеся в нашей студии, разные, – делится мнением художница. – Кто-то рисует для души, а кто-то осознанно для будущей профессии. Одни ученики – преданные студийцы – много лет занимаются и повышают свой профессионализм только в нашей студии, а другие, получив необходимые знания, поступают в художественную школу, и перед поступлением в институт ходят на курсы в данный ВУЗ».

Асия Лебедева – живописец, педагог высшей квалификации. Окончила Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы, художественно-графический факультет. Активный участник всероссийских, зональных и городских выставок. Финалист конкурса «Времена года 2011» в номинации «Осень» по версии Art-Salon.ru, победитель международного интернет-конкурса «Вернисаж – 2014» в номинации «Общая» (натюрморт с хохломой), III место на Всероссийском фестивале дебютных проектов молодых авторов и исполнителей «Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея Искусств» (категория «Взрослая» – 2014 – «Осень»). Автор тринадцати персональных выставок – на Сахалине (1991 год), в Санкт-Петербурге (2001 год), Октябрьском в Республике Башкортостан (1998 год, 2001 год), Москве (2008 год) и Зеленограде (2006 год, 2008 год, 2010–2016 года). Многие работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом – Германии, Канаде, Корее, Израиле, Турции. В настоящее время Асия Лебедева живет и работает в Зеленограде.

Основная тема ее работ – портрет, натюрморт и городской пейзаж. Большей частью пишет живописные картины маслом, но в 2011 году воплотила в жизнь давнюю мечту и занялась акварельной живописью. В 2016 году окончила курсы лессировочной акварели под руководством Л. С. Томашевской в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств. С 2003 года работает педагогом дополнительного образования, руководит студией «Юный художник», в которой занимаются изобразительной деятельностью дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Ученики Асии Лебедевой постоянные участники конкурсов и фестивалей разного уровня, неоднократно награждались дипломами. Педагог постоянно организует авторские выставки работ в разных жанрах изобразительной деятельности.

Дети – Ксения и Олег также увлечены искусством. Ксения выбрала трудную стезю художника, окончив Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, а Олег – профессию агронома. Он окончил Российский аграрный университет имени К. А. Тимирязева, но при этом увлекается анималистическим жанром в технике карандаш и акварель.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 12 октября. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

Еще по теме