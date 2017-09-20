1 октября в Зеленограде пройдет осенний кросс

Большой зеленоградский кросс «Октябрь» состоится 1 октября и будет представляет собой забег по пересеченной местности на дистанции 5 и 15 километров по выбору.

Маршрут трассы пройдет по лесному массиву между стадионом «Ангстрем», Щепкиным болотом и Городской больницей, повторяя известную лыжную трассу.

Кроме того, в рамках кросса проходит благотворительная акция в помощь Мишель Володиной, которой необходима пересадка почки. Любой участник сможет внести пожертвование прямо во время регистрации на забег. Все собранные средства будут направлены родителям Мишель и пойдут на лечение ребенка.

Для участия в забеге необходимо до 29 сентября зарегистрироваться на сайте #zelrun. В день старта регистрация проводиться не будет. Максимальное число участников кросса – 600 человек (300 человек на дистанцию 5 километров и 300 человек на дистанцию 15 километров). Организаторы предупреждают, что при достижении максимального количества участников регистрация может быть прекращена до официального закрытия.

Забег на дистанцию 5 километров начнется в 12:00, на дистанцию 15 километров – в 12:10. В 14:00 состоится награждение победителей, а с 16:00 до полуночи в кинотеатре «Кинематограф» пройдет afterparty для участников кросса.

Стоимость стартового взноса на дистанцию 5 километров – 1000 рублей, на дистанцию 15 километров – 1500 руб. Участники кросса «Спутник-2017» могут получить скидку. Для этого необходимо ввести в поле «промокод» код с карты Zelrun Brotherhood.

Напомним, команда #zelrun также является организатором ключевых беговых мероприятий округа, таких как Зеленоградский полумарафон, кросс «Спутник» и эстафета «Юность». Участников кросса ждет традиционно высокий уровень сервиса, атмосфера настоящего спортивного праздника и памятную медаль финишёра, а победители получат ценные призы от партнеров забега.

zelenogradnews.ru

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