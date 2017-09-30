В выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) до 19 ноября будет работать выставка, посвященная предметам, которые были в употреблении в прошлом, но сейчас не используются и для современного поколения уже непонятны.

Выставка «Забытые вещи» – это путешествие по музейным запасникам и домашним кладовкам, во времена наших мам и пап, дедушек и бабушек. Здесь дети смогут узнать о принципах работы печатной машинки, посмотреть первый в СССР телевизор, а взрослые – окунуться в атмосферу прошлого.

Выставка дополнена интерактивными экспонатами, которые можно потрогать руками, а также включать и наблюдать их работу. В рамках выставки проходят квесты и экскурсии для взрослых и детей.

На чем раньше люди ездили? Что ели? Чем расплачивались? На выставке вы найдете ответы на эти и другие вопросы. Она позволит вам узнать больше о прошлом и заглянуть в «закулисье» музейного мира.

Выставка создана на основе коллекции Музея Зеленограда, Музея индустриальной культуры, а также личных коллекций горожан и сотрудников музея. Дизайн выставки разработан студентами факультета дизайна Московского института электронной техники.

Более подробная информация и заказ экскурсий по телефону 8 (499) 717-16-02.

zelenogradnews.ru

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