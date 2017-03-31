Главная  »  Досуг  »  Открытый мастер-класс «Классический танец»

Открытый мастер-класс «Классический танец»

Воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева, балетмейстер танцевального ансамбля «Вдохновение» Культурного центра «Зеленоград» Елена Сохоневич проведет 7 апреля в клубе «Радуга» открытый мастер-класс «Классический танец».

Участники смогут освоить базовые элементы классического танца и попробовать исполнить первые шаги балеты.

В программе: первые шаги – постановка корпуса, позиции рук и ног, изучение правил исполнения движений классического танца у станка и на середине зала, аллегро (прыжки).

Начало мастер-класса в 17:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.