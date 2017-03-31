Итоги окружного смотра-конкурса «Дорожная азбука – 2017»
- Пятница, Март 31, 2017, 13:12
- Разное
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Подведены итоги окружного смотра-конкурса «Дорожная азбука – 2017», который проводится с целью повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию новейших педагогических и психологических исследований по формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах.
В окружном конкурсе приняли участие педагогические коллективы из семи образовательных учреждений Зеленограда. По итогам смотра-конкурса оргкомитет отметил 4 лучших коллектива, которые 3 марта были награждены дипломами:
- Школа №1692, д/о корпус 1004А, 1014А
- Школа №1353, Березовая аллея, 8А
- Школа №1150, д/о корпус 1631
- Школа №2045, д/о корпус 2030
Победителем смотра-конкурса среди дошкольных учреждений Зеленоградского округа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма было признано дошкольное отделение школы №692, коллектив которого будет представлять Зеленоград на московском смотре-конкурсе «Дорожная азбука – 2017».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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