Главная  »  Досуг  »  Мастер-класс по декупажу «Чайная пара»

Мастер-класс по декупажу «Чайная пара»

Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 5 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс по декупажу «Чайная пара».

Участники узнают, как с помощью обычной салфетки можно превратить любой предмет в изысканный элемент интерьера, и задекорируют картонную заготовку для декупажа «Чайная чашка с блюдцем».

Материалы и инструменты для занятия будут предоставлены, особых профессиональных навыков не требуется.

Начало мастер-класса в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.