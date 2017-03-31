Мастер-класс по декупажу «Чайная пара»
- Пятница, Март 31, 2017, 13:57
- Досуг
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Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 5 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс по декупажу «Чайная пара».
Участники узнают, как с помощью обычной салфетки можно превратить любой предмет в изысканный элемент интерьера, и задекорируют картонную заготовку для декупажа «Чайная чашка с блюдцем».
Материалы и инструменты для занятия будут предоставлены, особых профессиональных навыков не требуется.
Начало мастер-класса в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.
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