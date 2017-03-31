Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 5 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс по декупажу «Чайная пара».

Участники узнают, как с помощью обычной салфетки можно превратить любой предмет в изысканный элемент интерьера, и задекорируют картонную заготовку для декупажа «Чайная чашка с блюдцем».

Материалы и инструменты для занятия будут предоставлены, особых профессиональных навыков не требуется.

Начало мастер-класса в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

Еще по теме