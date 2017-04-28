Открытый мастер-класс «Танцы народов мира» в клубе «Радуга»

Воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева, балетмейстер ведущего творческого коллектива города Москвы танцевального ансамбля «Вдохновение» Елена Сохоневич проведет 10 мая в клубе «Радуга» открытый мастер-класс «Танцы народов мира».

Участники познают технику и красоту русского народного танца, узнают особенности хореографического искусства различных регионов России, а также научатся исполнять базовые элементы: русский поклон, веревочка, моталочка, воронежский ход.

Кроме того, в программе знакомство с молдавским, итальянским и аргентинским танцами, их историей, основными шагами, позициями, комбинациями и фигурами.

В завершение мастер-класса участники исполнят мини-танец.

Начало мастер-класса в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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