Ученики гимназии №1528 познакомились с жизнью «дорожной» полиции
- Пятница, Апрель 28, 2017, 11:47
- Разное
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В рамках общероссийской акции «Пристегнись – улыбнись», направленной на повышение уровня безопасности на дорогах и пропаганду применения ремней безопасности в автотранспорте, 26 апреля руководство Госавтоинспекции Зеленограда организовало день открытых дверей для учащихся 5-х классов гимназии №1528.
Началась встреча в классе службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД Зеленограда познавательным уроком по правилам дорожного движения. Школьникам напомнили про дорожные ловушки, чем опасен для пешехода капюшон и громко играющая музыка в наушниках, и о важности и необходимости использования ремней безопасности в автотранспорте.
Затем ребят и педагогов пригласили познакомиться с работой инспекторов ГИБДД, поближе узнать о различных направлениях деятельности Госавтоинспекции. Так, ученики познакомились с государственными инспекторами дорожного надзора, сотрудниками группы по исполнению административного законодательства, группы дознания, группы розыска и группы по пропаганде безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД рассказали гимназистам о нюансах своей работы и ответили на многочисленные вопросы.
В заключение встречи инспекторы познакомили школьников с патрульным автомобилем ГИБДД, рассказали о его назначении, показали, как работает сигнально-говорящее устройство и маяки патрульного автомобиля.
Фотографии УВД Зеленограда
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