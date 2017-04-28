Внимание, розыск! Стаканова Екатерина Николаевна

Разыскивается пропавшая без вести уроженка Москвы Стаканова Екатерина Николаевна 1989 года рождения, которая 25 апреля 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

На вид девушке 27-30 лет, рост 164-165 см, лицо овальное, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета в бежевое пальто, темный свитер, темно-синие джинсы, черные полуботинки.

Особые приметы: шрамы на левом запястье горизонтальные 3-4 см, на левом предплечье с внутренней стороны татуировка буква «К»

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (499) 710-06-31, 8 (499) 731-08-32 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).

zelenogradnews.ru

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