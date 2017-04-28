В УВД Зеленограда прошел строевой смотр личного состава

26 апреля на плацу УВД Зеленограда состоялся строевой смотр личного состава служб и подразделений окружного УВД. Руководил смотром заместитель начальника УВД Зеленограда полковник внутренней службы Сергей Панфилов.

Смотр начался с общего построения и награждения отличившихся сотрудников. Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждены:

инспектор-кинолог ЦКС УВД лейтенант полиции Елена Хоменко нагрудным знаком «За службу»;

старший оперуполномоченный ОУР УВД майор полиции Александр Манцов, старший оперативный дежурный ДЧ УВД подполковник полиции Вячеслав Арзыбов и заместитель начальника ОБ ДПС ГИБДД подполковник полиции Сергей Смирнов почетной грамотой;

начальнику ОДН ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы лейтенанту полиции Светлане Куракиной объявлена благодарность.

Затем командиры строевых подразделений проверили подготовку сотрудников полиции к несению службы: от аккуратности и правильности нашивки погон, размещения знаков отличия, эмблем, шевронов до уставной прически и соответствия обуви.

Особое внимание уделялось строевой подготовке стражей порядка.

После смотра окружной гарнизон строевым шагом, держа равнение, прошел торжественным маршем под «Прощание славянки».

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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