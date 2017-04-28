В УВД Зеленограда прошел строевой смотр личного состава
- Пятница, Апрель 28, 2017, 11:17
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26 апреля на плацу УВД Зеленограда состоялся строевой смотр личного состава служб и подразделений окружного УВД. Руководил смотром заместитель начальника УВД Зеленограда полковник внутренней службы Сергей Панфилов.
Смотр начался с общего построения и награждения отличившихся сотрудников. Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждены:
- инспектор-кинолог ЦКС УВД лейтенант полиции Елена Хоменко нагрудным знаком «За службу»;
- старший оперуполномоченный ОУР УВД майор полиции Александр Манцов, старший оперативный дежурный ДЧ УВД подполковник полиции Вячеслав Арзыбов и заместитель начальника ОБ ДПС ГИБДД подполковник полиции Сергей Смирнов почетной грамотой;
- начальнику ОДН ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы лейтенанту полиции Светлане Куракиной объявлена благодарность.
Затем командиры строевых подразделений проверили подготовку сотрудников полиции к несению службы: от аккуратности и правильности нашивки погон, размещения знаков отличия, эмблем, шевронов до уставной прически и соответствия обуви.
Особое внимание уделялось строевой подготовке стражей порядка.
После смотра окружной гарнизон строевым шагом, держа равнение, прошел торжественным маршем под «Прощание славянки».
Фотографии УВД Зеленограда
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