Праздничный семейный вечер «Дочки – сыночки»
- Понедельник, Март 13, 2017, 16:51
- Досуг
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16 марта в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет праздничный семейный вечер «Дочки – сыночки».
В программе вечера:
- мастер-класс по прическам и плетению кос от студии красоты «O’lala» для девочек;
- аквагрим от студии красоты «O’lala» для мальчиков;
- интерактивная программа «Шоу мыльных пузырей» от детского развивающего центра «Добрознание»;
- дискотека в компании аниматоров;
- художественная фотосессия от профессионального фотографа Алины Паскеевой;
- вкуснейшие капкейки от домашней кондитерской Julisweets.
Начало праздника в 18:30. Стоимость участия (ребенок + родители) – 600 рублей. Обязательна предварительная регистрация в
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