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Праздничный семейный вечер «Дочки – сыночки»

16 марта в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет праздничный семейный вечер «Дочки – сыночки».

В программе вечера:

  • мастер-класс по прическам и плетению кос от студии красоты «O’lala» для девочек;
  • аквагрим от студии красоты «O’lala» для мальчиков;
  • интерактивная программа «Шоу мыльных пузырей» от детского развивающего центра «Добрознание»;
  • дискотека в компании аниматоров;
  • художественная фотосессия от профессионального фотографа Алины Паскеевой;
  • вкуснейшие капкейки от домашней кондитерской Julisweets.

Начало праздника в 18:30. Стоимость участия (ребенок + родители) – 600 рублей. Обязательна предварительная регистрация в группе мероприятия.

zelenogradnews.ru

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