В детском саду №1692 прошла игровая программа «Безопасный путь домой»
- Понедельник, Март 13, 2017, 15:35
- Разное
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В рамках подготовки проведения общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» с целью предотвращения попадания детей в неприятные ситуации на дороге или во дворе дома 13 марта инспекторы ГИБДД Зеленограда совместно с представителем Культурного Центра «Доброволец» провели для малышей детского сада №1692 игровую программу «Безопасный путь домой».
Дети вспомнили самые важные правила для пешеходов, повторили такие понятия, как пешеходный светофор, регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, а также рассмотрели дорожные ловушки.
В заключение дорожные полицейские пожелали малышам удачи на дорогах, веселой и безопасной весны.
Фотографии УВД Зеленограда
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