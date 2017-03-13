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В детском саду №1692 прошла игровая программа «Безопасный путь домой»

В рамках подготовки проведения общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» с целью предотвращения попадания детей в неприятные ситуации на дороге или во дворе дома 13 марта инспекторы ГИБДД Зеленограда совместно с представителем Культурного Центра «Доброволец» провели для малышей детского сада №1692 игровую программу «Безопасный путь домой».

Дети вспомнили самые важные правила для пешеходов, повторили такие понятия, как пешеходный светофор, регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, а также  рассмотрели дорожные ловушки.

В заключение дорожные полицейские пожелали малышам удачи на дорогах, веселой и безопасной весны.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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