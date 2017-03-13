В УВД Зеленограда прошел концерт, приуроченный к празднованию 8 марта

7 марта в актовом зале УВД Зеленограда состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, куда были приглашены все женщины зеленоградской полиции.

Открыл торжественное мероприятие начальник Управления по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Василевский, который поздравил прекрасную половину личного состава. К поздравительной речи также присоседились помощник начальника по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Платонов, председатель Общественного совета при УВД Анатолий Хурумов, председатель Совета ветеранов Александр Стрельников.

Затем в торжественной обстановке состоялось награждение победителей детского конкурса поделок и рисунков «Милой маме к 8 марта!». На сцену вместе с родителями для вручения подарков и грамот были приглашены Панферова София (4 года), Симонова Вероника (9 лет), Заиченко Иван (7 лет), Шароварова Полина (12 лет), Лазарева Виктория (11 лет), Кузнецова Ксения (14 лет).

После этого Сергей Василевский приступил к награждению отличившихся сотрудниц УВД. Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной деятельности, нагрудным знаком «За службу» были награждены подполковник внутренней службы Галина Сиунова, капитан полиции Ольга Кузнецова и лейтенант полиции Людмила Булатова. В том числе приказом начальника УВД по Зеленоградскому АО почетными грамотами были награждены ряд сотрудниц и работников полиции. Подарки и цветы от руководства УВД так же были вручены ветеранам органов внутренних дел, в том числе ветерану Великой Отечественной войны и труда Котовой Гае Егоровне.

После торжественной части состоялся праздничный концерт. Перед гостями выступил дуэт лейтенанта внутренней службы Надежды Кирюхиной и инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Бастрыкова с песнями «Дарите женщинам цветы» и «Что мы наделали». Нежная и мелодичная песня «Ивушки» прозвучала в исполнении дуэта лейтенанта полиции Юлии Леоненковой и старшего сержанта МЧС Марии Солодчук. Великолепные музыкальные композиции, посвященные женщинам, исполнил вокальный дуэт капитана полиции Евгения Воронина и старшего лейтенанта внутренней службы Егора Кривоносова.

Гостем праздничного концерта стал лауреат международных конкурсов Денис Адамов, который исполнил замечательные и знакомые всем песни. Юные балерины ведущего танцевального коллектива «Грация» под руководством Галины Епанчинцевой продемонстрировали красивые номера «Экспромт» и «Золотые пальцы», актер «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов представил публике очень веселое выступление – музыкальные пародии на известных артистов. С душевной песней о любви на сцену вышла член общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО Светлана Палкина и подарила зрителям минуты незабываемых эмоций.

В завершение концерта луреат международных конкурсов вокальная группа «Авангард» из города Мытищи исполнила всеми любимые песни.

Провел мероприятие заслуженный артист Российской Федерации Павел Курочкин.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

Еще по теме