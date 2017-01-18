Праздничный вечер ко Дню российского студенчества

25 января в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» состоится премьера спектакля студентов Московского государственного института культуры

Студенты четвертого курса театрально-режиссерского факультета представят несколько зарисовок на тему «Старость в радость, или смех продлевает жизнь». Главные действующие лица постановки – Левобережные бабули, которые в очередной раз встретились на лавочке возле института и вспоминают свою самую прекрасную пору в жизни – студенчество.

В спектакле есть и черный юмор, и жесткая сатира, и неожиданная метафоричность бытовых историй, и гротескные, злободневные образы. Прошлое и настоящее предстанет перед зрителями, а Левобережные бабули выступят в роли проводников, делясь своими воспоминаниями о бурной молодости и не менее интересными рассказами о настоящем. В постановку включены эстрадные монологи и номера, а также отрывки из спектаклей по Александру Островскому, Николаю Лескову и Бертольду Брехту.

В спектакле заняты студенты мастерской Анатолия Силина, российского режиссера, сценариста, критика, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии СССР, профессора кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета МГИКа и Людмилы Силиной, старшего преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета МГИКа.

После спектакля в дискозале культурного центра пройдет выступление квартет из Солнечногорска «R-Band», исполняющий рок-н-рол каверы XX века: хиты The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones.

Начало спектакля в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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