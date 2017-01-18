Рождественский концерт в КЦ «Зеленоград»

10 января в Культурном центре «Зеленоград» прошел рождественский концерт, который открыл клирик храма свт. Николая Мирликийского в Зеленограде, протоиерей Игорь Выжанов. Он зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил всех с одним из главных православных праздников – Рождеством Христовым.

На сцене выступили хор при храме святителя Николая, в исполнении которого прозвучали рождественские колядки, тропарь и кондак Рождества Христова, а также артисты вокально-оперной студии «Бельканто», театра танца «Сапфир», вокальной студии «Радуга звезд», хореографического коллектива «Вдохновение», ансамбля «Старый патефон» и творческой мастерской «Качели».

Завершился вечер выступлением оркестра русских народных инструментов «Злато» из Солнечногорска.

Фотографии из группы КЦ «Зеленоград» в сети «ВКонтакте»

zelenogradnews.ru

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