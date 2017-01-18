В Зеленограде посчитали уток, оставшихся зимовать

15 января специалисты «Мосприроды» вместе с горожанами приняли участие в традиционном зимнем учете водоплавающих птиц. Участники экологической прогулки стартовали от пикниковой точки рядом с корпусом 451 и прошли вдоль реки Сходня ниже Панфиловского проспекта (между 4-м и 12-м микрорайонами) около 2 километров до дачного кооператива «Трамвай».

Любители природы зафиксировали в этом году 158 крякв (84 утки и 74 селезня). Кроме того, среди уток снова был замечен редкий краснокнижный вид – чирок-свистунок, который зимует здесь уже 9 лет.

Как отмечают специалисты, чирок-свистунок – самая мелкая утка Европейской части России (до 38 см длиной). Весит чирок-свистунок в 2,5-3 раза меньше, чем кряква (до 450 граммов). Его узкие крылья позволяют взлетать практически вертикально и садиться на любой площадке, что недоступно другим уткам. Летает он очень быстро, бесшумно, но особой осторожностью не отличается. Его голос – тихое и высокое кряканье, а весной селезни издают своеобразный свист (оттого он и называется «свистунок»). Зимующий чирок-свистунок – это редкое явление для Москвы и Подмосковья

zelenogradnews.ru

Еще по теме