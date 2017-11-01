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В гостях у Бабы-яги!

15 ноября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) состоится новогодняя развлекательная программу для детей от 5 до 10 лет «В гостях у Бабы-яги!»

Ребят ждут веселые и увлекательные игры, танцы и мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Начало праздника в 18:30. Записаться на мероприятие и получить более подробную информацию можно по телефону 8 (499)736-81-30.

zelenogradnews.ru


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