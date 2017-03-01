В КЦ «Доброволец» отметили День полярного медведя

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя, который призван напомнить человечеству о необходимости охраны и сохранения этого вида животных.

Руководитель студии декоративного искусства «Авторские чудеса» Людмила Гуркина провела в этот день в Культурном центре «Доброволец» мастер-класс «Поделки из салфеток», на котором ребята проявили свои творческие способности и смастерили из салфеток и картона медвежонка Умку – настоящий символ бескрайних снежных просторов и лютых морозов, мужественности и стойкости.

В завершение мастер-класса дети посмотрели мультипликационный фильм про Умку, рассказывающий о приключениях маленького медвежонка.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru